Госдума подготовит текст присяги для вступления в российское гражданство

Сегодня Владимир Путин на встрече с Вячеславом Володиным предложил дополнить процедуру получения гражданства России церемонией принесения присяги или клятвы.

Спикер Госдумы пообещал президенту России подготовить текст торжественной речи и передать его на утверждение. Вячеслав Володин отметил, что при написании текста депутаты будут опираться на международный опыт.