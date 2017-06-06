Госдума подготовит текст присяги для вступления в российское гражданство
Депутаты Госдумы продумают текст торжественной присяги или клятвы для произнесения перед вступлением в гражданство РФ. Фото:© РИА Новости/Максим Блинов
Сегодня Владимир Путин на встрече с Вячеславом Володиным предложил дополнить процедуру получения гражданства России церемонией принесения присяги или клятвы.
Спикер Госдумы пообещал президенту России подготовить текст торжественной речи и передать его на утверждение. Вячеслав Володин отметил, что при написании текста депутаты будут опираться на международный опыт.
По мнению Владимира Путина, в момент принесения присяги новый гражданин будет подтверждать своё намерение соблюдать российские законы и традиции.