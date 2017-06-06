Госдеп США обвинил Россию в попытке устроить переворот в Черногории

Представитель американских властей также заявил, что РФ использовала все имеющиеся ресурсы, чтобы навредить черногорским выборам.

Россия использовала все свои ресурсы, чтобы подорвать выборы в Черногории и помешать её вступлению в НАТО, заявил помощник госсекретаря США Джон Хефферн.

— Считаю, явной целью этой кампании было изменение движения Черногории по вступлению в НАТО, — сказал представитель Госдепа.

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Хефферн также в очередной раз обвинил Москву в попытке организации переворота в Черногории.