Госдеп США обвинил Россию в попытке устроить переворот в Черногории
На одной из улиц Подгорицы. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
Представитель американских властей также заявил, что РФ использовала все имеющиеся ресурсы, чтобы навредить черногорским выборам.
Россия использовала все свои ресурсы, чтобы подорвать выборы в Черногории и помешать её вступлению в НАТО, заявил помощник госсекретаря США Джон Хефферн.
— Считаю, явной целью этой кампании было изменение движения Черногории по вступлению в НАТО, — сказал представитель Госдепа.
Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Хефферн также в очередной раз обвинил Москву в попытке организации переворота в Черногории.
Напомним, Черногория официально стала членом Североатлантического альянса 5 июня. В преддверии этого шага МИД Черногории также выступал с заявлением о том, что РФ пыталась препятствовать вступлению страны в НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления черногорских властей нечистоплотными.