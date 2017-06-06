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Регион
Опубликовано 6 июня 2017, 22:18

Госдеп США обвинил Россию в попытке устроить переворот в Черногории

На одной из улиц Подгорицы. Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Белоусов

На одной из улиц Подгорицы. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Представитель американских властей также заявил, что РФ использовала все имеющиеся ресурсы, чтобы навредить черногорским выборам.

Россия использовала все свои ресурсы, чтобы подорвать выборы в Черногории и помешать её вступлению в НАТО, заявил помощник госсекретаря США Джон Хефферн.

— Считаю, явной целью этой кампании было изменение движения Черногории по вступлению в НАТО, — сказал представитель Госдепа.

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Хефферн также в очередной раз обвинил Москву в попытке организации переворота в Черногории.

Напомним, Черногория официально стала членом Североатлантического альянса 5 июня. В преддверии этого шага МИД Черногории также выступал с заявлением о том, что РФ пыталась препятствовать вступлению страны в НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления черногорских властей нечистоплотными.

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Димитрий Алексиевич
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