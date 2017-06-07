В сервисе GOG началась летняя распродажа
Сервис по продаже видеоигр gog.com объявил о начале масштабной летней распродажи.
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В сервисе GOG началась летняя распродажа. В её рамках пользователи могут приобрести более 1500 игр со скидкой до 90%. Среди самых востребованных предложений есть ролевые игры "Ведьмак-3" и Pillars of Eternity.
В сервисе GOG началась летняя распродажа
В качестве дополнительного бонуса за первую покупку на распродаже пользователь также получит бесплатную копию Rebel Galaxy. Игры на платформе GOG не требуют сторонних клиентов или подключения к сети для запуска.
Распродажа пройдёт до 20 июня.