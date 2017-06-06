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Опубликовано 6 июня 2017, 23:24

Иордания заявила о понижении уровня дипломатического представительства в Катаре

Военный вертолёт и флаг Иордании. Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Muhammad Hamed

Военный вертолёт и флаг Иордании. Фото: © REUTERS/Muhammad Hamed

Власти Иордании заявили о понижении уровня дипломатического представительства в Катаре. Одновременно с этим у катарского телеканала "Аль-Джазира" отозвали местную лицензию. Об этом сообщает агентство Associated Press.

О своём решении официальный Амман объявил на следующий день после того, как дипломатические отношения с Катаром прекратили восемь стран мира — Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. Это произошло из-за поддержки Дохой терроризма, а также попыток вмешаться в дела других арабских стран.

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Анатолий Кривцов
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