Иордания заявила о понижении уровня дипломатического представительства в Катаре

Власти Иордании заявили о понижении уровня дипломатического представительства в Катаре. Одновременно с этим у катарского телеканала "Аль-Джазира" отозвали местную лицензию. Об этом сообщает агентство Associated Press.

О своём решении официальный Амман объявил на следующий день после того, как дипломатические отношения с Катаром прекратили восемь стран мира — Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы и Маврикий. Это произошло из-за поддержки Дохой терроризма, а также попыток вмешаться в дела других арабских стран.