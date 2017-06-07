КНДР осудила США за выход из Парижского климатического соглашения

По мнению северокорейского МИД, Соединённые Штаты интересует лишь собственное благополучие за счёт целой планеты.

Северная Корея раскритиковала поступок Дональда Трампа, который вывел Соединённые Штаты из Парижского климатического соглашения. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

— Это высшее проявление эгоизма и отсутствия моральных ценностей. США интересует лишь собственное благополучие за счёт целой планеты. Это решение недальновидное и глупое, учитывая, что защита окружающей среды в их собственных интересах, — говорится в распространённом заявлении северокорейского МИД.