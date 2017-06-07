Слуцкий зовёт в Англию Думбия, а "Сандерленд" отбивает тренера у "Халла"

Напомним, вчера английские СМИ сообщили, что бывший тренер ЦСКА и сборной России уже почти договорился с клубом Чемпионшипа "Халл сити". Однако теперь в дело может вмешаться "Сандерленд", который так же, как и "Халл", выступал в минувшем сезоне в Премьер-лиге, но вылетел из неё. О том, что Слуцкий — главный кандидат на пост наставника "чёрных котов" (прозвище "Сандерленда"), пишут издания Hull Daily Mail и Here Is The City.

Кроме того, стало известно, что 46-летний тренер очень хочет видеть в своём клубе экс-форварда ЦСКА Сейду Думбия. Ивуариец выступал в ЦСКА, забив 102 гола за 150 матчей, но в Италии и Англии не заиграл и теперь находится в аренде в "Базеле".

По информации Лайфа, пока главным фаворитом в борьбе за Слуцкого всё же является "Халл сити". В клубе он будет получать около полумиллиона евро в год.