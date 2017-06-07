Российские разработчики собирают полмиллиона долларов на создание игры

Студия Owlcat Games запустила на краудфандинговой платформе Kickstarter кампанию по сбору средств на разработку Pathfinder: Kingmaker. Действие развернётся во вселенной одноимённых настольных игр.

Сюжетная линия Pathfinder: Kingmaker займёт 40 часов. Ещё столько же уйдёт на выполнение побочных заданий. Разработчики заявили семь рас, более десяти классов и ста видов монстров.

Pathfinder: Kingmaker — новая ролевая игра от российских разработчиков Скриншот © L!FE

На что пойдут собранные средства?

Из 500 тысяч долларов 26% разработчики потратят на арт-ассеты, 18% — на интерфейс, 17% — на программирование, 11% — на системный дизайн, 9% — на контроль качества и тесты, а ещё по 6% — на дизайн локации и прототип игры. На момент публикации команда собрала 150 тысяч долларов — осталось 34 дня.

Кто разрабатывает игру?

Студия Owlcat Games была основана в 2016 году — среди её сотрудников есть люди, работавшие над Heroes of Might and Magic V. Ведущим сценаристом игры выступает Крис Авеллон — один из основателей Obsidian Entertainment и создатель легендарных игр Fallout 2 и Planescape: Torment.

Предварительный выход Pathfinder: Kingmaker запланирован на лето 2018 года.