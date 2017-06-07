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Опубликовано 7 июня 2017, 12:00

Володин рассказал о поправках в закон о реновации

Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Как отметил спикер Госдумы, уже в первый год реализации программы появится точное понимание, привлекательна она для москвичей или нет.

По итогам парламентских слушаний закона о расселении хрущёвок было подготовлено несколько поправок. Об этом журналистам рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Основная поправка касается графика реализации программы — его увяжут с техническим состоянием дома.

— Чем выше износ пятиэтажки, тем быстрее её включат в программу, — пояснил Вячеслав Володин.

По его словам, уже в первый год реализации программы появится точное понимание, привлекательна она для москвичей или нет. Вячеслав Володин уверен, что уже в течение года со старта реновации, если программа привлечёт жителей, в неё войдёт всё больше горожан. А если нет — люди смогут переголосовать и выйти из программы. Володин подчеркнул, что мэр Москвы Сергей Собянин такой подход поддерживает.

Спикер Госдумы также отметил, что созданная по итогам слушаний рабочая группа, состоящая из депутатов, чиновников мэрии и самих горожан, будет следить не только за запуском закона, но и его реализацией.

— Владимир Путин поручил выстроить диалог с москвичами. Он держит на контроле вопросы защиты прав граждан, — подчеркнул Вячеслав Володин.

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Александр Юнашев
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