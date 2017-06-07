Володин рассказал о поправках в закон о реновации

Как отметил спикер Госдумы, уже в первый год реализации программы появится точное понимание, привлекательна она для москвичей или нет.

По итогам парламентских слушаний закона о расселении хрущёвок было подготовлено несколько поправок. Об этом журналистам рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Основная поправка касается графика реализации программы — его увяжут с техническим состоянием дома.

— Чем выше износ пятиэтажки, тем быстрее её включат в программу, — пояснил Вячеслав Володин.

По его словам, уже в первый год реализации программы появится точное понимание, привлекательна она для москвичей или нет. Вячеслав Володин уверен, что уже в течение года со старта реновации, если программа привлечёт жителей, в неё войдёт всё больше горожан. А если нет — люди смогут переголосовать и выйти из программы. Володин подчеркнул, что мэр Москвы Сергей Собянин такой подход поддерживает.

Спикер Госдумы также отметил, что созданная по итогам слушаний рабочая группа, состоящая из депутатов, чиновников мэрии и самих горожан, будет следить не только за запуском закона, но и его реализацией.