Полицейские в GTA V арестовывают персонажей за игру со спиннером

Следовать новому тренду игре удалось благодаря одной из пользовательских модификаций.

В GTA V появились спиннеры — произошло это после того, как пользователь под псевдонимом Quechus13 выпустил новую модификацию. Но почему полицейские так реагируют на эту невинную игрушку? Разбираемся.

Что произошло?

Пользователь Quechus13 добавил в GTA V спиннеры. Для этого ему пришлось заменить гранату на модель игрушки, ставшей в последнее время трендом. По всей видимости, такая агрессивная реакция полицейских связана с тем, что они реагируют на спиннер как на гранату, независимо от визуального отображения.

Ещё одну подобную модификацию ранее выпустил пользователь Zayn Richard. Он добавил в игру сразу две версии игрушки — стандартную и гигантскую. К сожалению, вращать их нельзя, однако вторую можно использовать в качестве оружия.

Что такое спиннеры?

Это вращающиеся игрушки, предназначенные для снятия стресса. Изначально их использовали для повышения концентрации и усидчивости — в первую очередь это необходимо людям с аутизмом или синдромом недостатка внимания.

Сейчас спиннеры — один из основных трендов Интернета.