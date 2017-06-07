Valve официально закрыла Steam Greenlight

Компания Valve объявила о прекращении работы площадки Steam Greenlight. Этот сервис предназначался для проверки возможной популярности новых игр от независимых разработчиков.

Steam Greenlight официальном прекратил свою работу Скриншот: © L!FECgfbc,j

На смену этому сервису придёт Steam Direct. Новая система будет доступна 13 июня.

Что будет с Greenlight до запуска Direct?

Сейчас сервис Steam Greenlight более не принимает новые приложения и игры. Те проекты, которые до сих пор находятся на рассмотрении, будут проверены в течение следующей недели. Одобрение получат далеко не все, так как некоторые не успели набрать достаточное количество голосов. Позже их можно будет добавить в Steam Direct.

Зачем нужен Steam Direct?

Запуск нового сервиса — одно из больших изменений, которые вносит компания Valve. Это необходимо для противодействия злоумышленникам. Создатели Steam предполагают, что новая система позволит достойным проектам обратить на себя внимание игроков, а также даст возможность Valve более тщательно проверять личность разработчика.

Для того чтобы предложить свою игру через Steam Direct, разработчикам нужно будет заплатить 100 долларов.

Итоги Steam Greenlight