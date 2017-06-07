Valve официально закрыла Steam Greenlight
Вместе с этим стала известна дата запуска альтернативного сервиса — Steam Direct.
Скриншот: © L!FE
Компания Valve объявила о прекращении работы площадки Steam Greenlight. Этот сервис предназначался для проверки возможной популярности новых игр от независимых разработчиков.
Steam Greenlight официальном прекратил свою работу
Скриншот: © L!FECgfbc,j
На смену этому сервису придёт Steam Direct. Новая система будет доступна 13 июня.
Что будет с Greenlight до запуска Direct?
Сейчас сервис Steam Greenlight более не принимает новые приложения и игры. Те проекты, которые до сих пор находятся на рассмотрении, будут проверены в течение следующей недели. Одобрение получат далеко не все, так как некоторые не успели набрать достаточное количество голосов. Позже их можно будет добавить в Steam Direct.
Зачем нужен Steam Direct?
Запуск нового сервиса — одно из больших изменений, которые вносит компания Valve. Это необходимо для противодействия злоумышленникам. Создатели Steam предполагают, что новая система позволит достойным проектам обратить на себя внимание игроков, а также даст возможность Valve более тщательно проверять личность разработчика.
Для того чтобы предложить свою игру через Steam Direct, разработчикам нужно будет заплатить 100 долларов.
Итоги Steam Greenlight
За время работы сервиса более ста проектов заработали по миллиону и более долларов. Компания Valve считает, что благодаря этой системе был существенно снижен порог вхождения в Steam для разработчиков. Несмотря на это, компания уверена, что достигнутых результатов недостаточно.