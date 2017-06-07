Зоозащитники указали на ошибки в законе об ужесточении наказания для живодёров

По мнению президента Ценра правовой зоозащиты, документ может привести к тому, что человек будет бояться дать отпор животному в случае опасности.

Президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская рассказала Лайфу о том, почему организация ещё с 2011 года пыталась добиться снятия с рассмотрения законопроект об ответственном обращении с животными.

— Закон принимали люди, у которых была цель протащить программу стерилизации безнадзорных животных с выпуском на места (программа ОСВВ — методика "отлов — стерилизация — вакцинация — возврат"). — Прим. ред.), и они это сделали в первом чтении, — заявила Ильинская. — Это концептуальная основа закона, которую поменять уже нельзя.

По словам президента зоозащитной организации, многих экспертов, которые хотели исправить ситуацию, не допускали в экспертную группу.

Ильинская также видит подвох и в ужесточении наказания за жестокое обращение с животными, которое предусматривает законопроект.

— У нас если человек застрелит напавшую собаку, то это расценивается как порча имущества, жестокое обращение с животными и хулиганство, а в США такое воспринимается как самооборона, человек имеет право защищаться, — поясняет зоозащитник. — Должен быть защищён и человек, и животное. Если прописать большой срок, то, допустим, на человека нападает собака, а он боится защититься, потому что его привлекут. Такое может быть только в стране третьего мира.

Ильинская отметила, что при этом сложно доказать свою правоту, если владелец собаки решит натравить животное по злому умыслу.

— Я надеюсь, закон принимать не будут, потому что мы написали только что и разослали всем депутатам два обращения, — рассказала президент Центра правовой зоозащиты.