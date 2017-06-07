Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия теннисиста Марата Сафина

Спортсмен решил отказаться от мандата по собственному желанию, поскольку он не может совмещать работу в парламенте с деятельностью в международных спортивных организациях.

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от "Единой России", титулованного теннисиста Марата Сафина на основании его личной просьбы. Такое решение было принято на пленарном заседании в среду.

Сам спортсмен обосновал свой отказ от мандата нехваткой времени: Сафин хотел бы чаще принимать участие в работе международных спортивных организаций.

Отметим, окончательно подводить итоги политической карьеры известного теннисиста ещё рано. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ему стать личным советником по вопросам спорта на общественных началах.

Напомним, Марат Сафин присоединился к команде единороссов в 2011 году и был избран в Госдуму от этой партии. В парламенте седьмого созыва он работал в комитете по культуре.