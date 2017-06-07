Авторы Overwatch обошли китайский закон о микроплатежах

Компания Blizzard ввела изменения в многопользовательский шутер Overwatch. После выхода обновления 1.12 китайские игроки смогут покупать внутриигровую валюту за реальные деньги.

Blizzard пошла навстречу китайским игрокам Overwatch Фото © Wikimedia Commons

Теперь пользователи могут покупать различное количество монет — от 5 до 120 кредитов (1,77 доллара и 35 долларов соответственно). При совершении микротранзакций игроки будут получать в подарок от 2 до 50 кейсов.