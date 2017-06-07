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Опубликовано 7 июня 2017, 12:40

Авторы Overwatch обошли китайский закон о микроплатежах

Разработчики не будут напрямую продавать кейсы — их будут раздавать бесплатно за приобретение внутриигровой валюты.

Фото &copy; Flickr/yong woo 'kenzi' kim

Фото © Flickr/yong woo 'kenzi' kim

Компания Blizzard ввела изменения в многопользовательский шутер Overwatch. После выхода обновления 1.12 китайские игроки смогут покупать внутриигровую валюту за реальные деньги.

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Blizzard пошла навстречу китайским игрокам Overwatch

Фото © Wikimedia Commons

Теперь пользователи могут покупать различное количество монет — от 5 до 120 кредитов (1,77 доллара и 35 долларов соответственно). При совершении микротранзакций игроки будут получать в подарок от 2 до 50 кейсов.

Так компания Blizzard обходит недавно принятый в Китае закон и формально не продаёт кейсы. До этого китайские власти приняли решение, что разработчики онлайн-игр должны показывать содержимое ящиков и вероятность выпадения предметов из них.

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Сергей Сурепин
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