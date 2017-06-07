Авторы Overwatch обошли китайский закон о микроплатежах
Разработчики не будут напрямую продавать кейсы — их будут раздавать бесплатно за приобретение внутриигровой валюты.
Фото © Flickr/yong woo 'kenzi' kim
Компания Blizzard ввела изменения в многопользовательский шутер Overwatch. После выхода обновления 1.12 китайские игроки смогут покупать внутриигровую валюту за реальные деньги.
Blizzard пошла навстречу китайским игрокам Overwatch
Фото © Wikimedia Commons
Теперь пользователи могут покупать различное количество монет — от 5 до 120 кредитов (1,77 доллара и 35 долларов соответственно). При совершении микротранзакций игроки будут получать в подарок от 2 до 50 кейсов.
Так компания Blizzard обходит недавно принятый в Китае закон и формально не продаёт кейсы. До этого китайские власти приняли решение, что разработчики онлайн-игр должны показывать содержимое ящиков и вероятность выпадения предметов из них.