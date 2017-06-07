Версия FIFA 18 для Switch будет отличаться от остальных
Различия между разными версиями футбольного симулятора пользователи нашли в трейлере FIFA 18.
Фото: © easports.com
Версия FIFA 18 для консоли Nintendo Switch будет отличаться от остальных. В частности, игра не получит сюжетный режим, а также не будет использовать движок Frostbite от Electronic Arts.
Switch-версия FIFA 18 будет отличаться от остальных
Фанаты игры заметили в трейлере с игрой надпись, о том, что технология игрового движка Frostbite, а также режим "История" доступны только в версиях для PC, PS4 и Xbox One. В связи с этим не все возможности игры доступны на всех платформах. В этом списке отсутствует Switch. Скорее всего, при разработке версии для этой консоли использовались другие технологии.
Напомним, выход FIFA 18 запланирован на 29 сентября 2017 года.