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Опубликовано 7 июня 2017, 13:28

Версия FIFA 18 для Switch будет отличаться от остальных

Различия между разными версиями футбольного симулятора пользователи нашли в трейлере FIFA 18.

Фото: &copy; easports.com

Фото: © easports.com

Версия FIFA 18 для консоли Nintendo Switch будет отличаться от остальных. В частности, игра не получит сюжетный режим, а также не будет использовать движок Frostbite от Electronic Arts.

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Switch-версия FIFA 18 будет отличаться от остальных

Фанаты игры заметили в трейлере с игрой надпись, о том, что технология игрового движка Frostbite, а также режим "История" доступны только в версиях для PC, PS4 и Xbox One. В связи с этим не все возможности игры доступны на всех платформах. В этом списке отсутствует Switch. Скорее всего, при разработке версии для этой консоли использовались другие технологии.

Напомним, выход FIFA 18 запланирован на 29 сентября 2017 года.

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Сергей Сурепин
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