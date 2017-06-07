Версия FIFA 18 для Switch будет отличаться от остальных

Версия FIFA 18 для консоли Nintendo Switch будет отличаться от остальных. В частности, игра не получит сюжетный режим, а также не будет использовать движок Frostbite от Electronic Arts.

Фанаты игры заметили в трейлере с игрой надпись, о том, что технология игрового движка Frostbite, а также режим "История" доступны только в версиях для PC, PS4 и Xbox One. В связи с этим не все возможности игры доступны на всех платформах. В этом списке отсутствует Switch. Скорее всего, при разработке версии для этой консоли использовались другие технологии.