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Опубликовано 7 июня 2017, 13:57

СМИ: В Мьянме пропал военный самолёт со 116 пассажирами на борту

Фото: &copy;РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев

В Мьянме пропал с экранов радаров военный самолёт, на борту которого находится 116 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в аэропорту и генерала армии.

По уточнённым данным, в самолёте находится 11 членов экипажа и 105 пассажиров. Связь с воздушным судном пропала примерно в 32 километрах от города Тавой.

Других подробностей происшествия пока не приводится.

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Янковская Ольга
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