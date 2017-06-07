СМИ: В Мьянме пропал военный самолёт со 116 пассажирами на борту
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В Мьянме пропал с экранов радаров военный самолёт, на борту которого находится 116 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в аэропорту и генерала армии.
#BREAKING Myanmar military plane carrying 116 missing: army chief,airport source— AFP news agency (@AFP) 7 июня 2017 г.
По уточнённым данным, в самолёте находится 11 членов экипажа и 105 пассажиров. Связь с воздушным судном пропала примерно в 32 километрах от города Тавой.
Других подробностей происшествия пока не приводится.