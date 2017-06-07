В Госдуму внесли законопроект о смене гимна России на "Боже, Царя храни"

По мнению депутатов ЛДПР, смена гимна на имперский объединит россиян и позволит достичь исторической преемственности.

Депутаты от ЛДПР настаивают на том, чтобы сменился государственный гимн России. Так, они внесли в Госдуму законопроект, предлагающий утвердить "Боже, Царя храни!" в качестве официального.

В Либерально-демократической партии поясняют, что гимн, который был утверждён указом Николая I, символизирует "великую страну с великой историей". В свою очередь действующая торжественная песня "Россия — священная наша держава" является лишь переработанным текстом гимна Советского Союза, который так и не стал символом, объединяющим граждан РФ.

— Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей, — говорится в пояснительной записке депутатов ЛДПР.