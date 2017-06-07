Пропавший в Мьянме самолёт исчез с радаров, когда пролетал над морем

Военный самолёт, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров в тот момент, когда пролетал над морем, передаёт агентство AFP. К поисково-спасательной операции власти подключили авиацию и морские суда.

Отметим, на борту исчезнувшего судна, по предварительным данным, находились 116 человек — 11 членов экипажа и 105 пассажиров. Никаких данных о судьбе самолёта до сих пор нет.