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Регион
Опубликовано 7 июня 2017, 15:18

Пропавший в Мьянме самолёт исчез с радаров, когда пролетал над морем

Остров в Андаманском море Фото: flickr.com/Ajay R

Остров в Андаманском море Фото: flickr.com/Ajay R

Военный самолёт, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров в тот момент, когда пролетал над морем, передаёт агентство AFP. К поисково-спасательной операции власти подключили авиацию и морские суда.

Отметим, на борту исчезнувшего судна, по предварительным данным, находились 116 человек — 11 членов экипажа и 105 пассажиров. Никаких данных о судьбе самолёта до сих пор нет.

Связь с воздушным судном была потеряна примерно в 32 километрах от города Тавой.

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Марина Калегина
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