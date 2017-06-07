AFP: Обломки пропавшего в Мьянме самолёта найдены в море
Фото: flickr.com/Herve Boinay
AFP со ссылкой на заявление властей Мьянмы сообщило об обнаружении обломков военного самолёта с 116 пассажирами на борту. Возбуждено дело о крушении воздушного судна. Другие подробности выясняются.
#BREAKING Debris from Myanmar military plane found in sea, official says— AFP news agency (@AFP) 7 июня 2017 г.
Напомним, связь с воздушным судном была потеряна примерно в 32 километрах от города Тавоя. Позже появилась информация о том, что самолёт, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров в тот момент, когда пролетал над морем.