AFP: Обломки пропавшего в Мьянме самолёта найдены в море

AFP со ссылкой на заявление властей Мьянмы сообщило об обнаружении обломков военного самолёта с 116 пассажирами на борту. Возбуждено дело о крушении воздушного судна. Другие подробности выясняются.

Напомним, связь с воздушным судном была потеряна примерно в 32 километрах от города Тавоя. Позже появилась информация о том, что самолёт, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров в тот момент, когда пролетал над морем.