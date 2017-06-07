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Регион
Опубликовано 7 июня 2017, 15:27

AFP: Обломки пропавшего в Мьянме самолёта найдены в море

Фото:&nbsp;flickr.com/Herve Boinay

Фото: flickr.com/Herve Boinay

AFP со ссылкой на заявление властей Мьянмы сообщило об обнаружении обломков военного самолёта с 116 пассажирами на борту. Возбуждено дело о крушении воздушного судна. Другие подробности выясняются.

Напомним, связь с воздушным судном была потеряна примерно в 32 километрах от города Тавоя. Позже появилась информация о том, что самолёт, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров в тот момент, когда пролетал над морем.

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Марина Калегина
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