Ту-204 экстренно вернулся в КНДР после того, как начал разваливаться в воздухе
С лайнера начали слетать фрагменты обшивки при пересечении воздушного пространства Китая.
ЧП произошло с пассажирским самолётом Ту-204 авиакомпании Air Koryo, следующим из Пхеньяна в Пекин. Как передаёт издание NK News, при пересечении воздушного пространства Китая с лайнера начали слетать фрагменты обшивки.
Фото: nknews.org
Пилот запросил экстренную посадку, но по неизвестным пока причинам рейс на полпути развернули в аэропорт в Пхеньяне.
Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
По уточнённым данным, всё случилось ещё 25 мая, однако известно об этом инциденте стало только сейчас.