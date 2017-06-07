Ту-204 экстренно вернулся в КНДР после того, как начал разваливаться в воздухе

С лайнера начали слетать фрагменты обшивки при пересечении воздушного пространства Китая.

ЧП произошло с пассажирским самолётом Ту-204 авиакомпании Air Koryo, следующим из Пхеньяна в Пекин. Как передаёт издание NK News, при пересечении воздушного пространства Китая с лайнера начали слетать фрагменты обшивки.

Фото: nknews.org

Пилот запросил экстренную посадку, но по неизвестным пока причинам рейс на полпути развернули в аэропорт в Пхеньяне.

Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.