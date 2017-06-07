Поклонская: Никакой квартиры в Донецке у меня быть не может. Это наглая ложь

Депутат Госдумы заявила, что всё её имущество журналисты уже увидели, а вот сами Transparency International на призыв показать, где они живут, так и не отозвались.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла информацию о наличии у неё незадекларированной квартиры в Донецке, на чём настаивают активисты организации Transparency International. Об этом она написала на своей страничке в соцсети "ВКонтакте". Замглавы думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции отметила, что уже отозвалась на призыв рассказать о своём имуществе в отличие от самих общественников.