"Будут пилить дрова". Поклонская пригрозила Transparency International проверкой

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла информацию о наличии у неё незадекларированной квартиры в Донецке и заявила, что намерена инициировать депутатский запрос в Генпрокуратуру.

Замглавы Комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская подозревает Transparency International в нарушении сразу четырёх статей УК РФ. Об этом она заявила в беседе с РБК.

— Я буду просить Генеральную прокуратуру о проверке по факту совершённых преступлений по признакам статей "Злоупотребление полномочий лицом, выполняющим управленческие функции, в коммерческих целях", "Клевета", "Распространение сведений о частной жизни без согласия лица в отношении несовершеннолетнего ребёнка", "Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом", — перечислила она. — Всё, что я пока могу прокомментировать сейчас, это инициирование проверок. И тогда Transparency International будет действительно заниматься своим делом — пилить дрова.

При этом Поклонская решительно опровергла информацию о наличии у неё незадекларированной жилплощади в Донецке, которую "обнаружили" активисты организации. Экс-прокурор Крыма заявила, что квартиру площадью 29 квадратных метров ей "подбросили", и в шутку посетовала, что с их стороны это "как-то скуповато".