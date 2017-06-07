Жертвами авиакатастрофы в Мьянме стали 122 человека, среди них 15 детей
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На борту транспортного Shaanxi Y-8 было 108 пассажиров и 14 членов экипажа. Лайнер перевозил семьи военнослужащих.
По уточнённым данным, на борту транспортного самолёта Shaanxi Y-8 ВВС Мьянмы, который потерпел крушение над Андаманским морем, находилось 122 человека, включая 15 детей. Об этом говорится в сообщении Минобороны республики.
Борт, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, перевозил военнослужащих и их семьи — всего 108 пассажиров, а экипаж состоял из 14 человек.
Напомним, связь с воздушным судном была потеряна примерно в 32 километрах от города Тавоя. Позже появилась информация о том, что самолёт пропал с радаров в тот момент, когда пролетал над морем. К поисковым работам подключились катер и авиация, вскоре обломки лайнера были найдены в акватории Андаманского моря.