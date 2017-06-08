Анонсирован файтинг по Final Fantasy для PS4

Dissidia Final Fantasy NT станет третьим файтингом по мотивам известной серии японских ролевых игр. Первая Dissidia была выпущена для PlayStation Portable ещё в 2008 году.

Dissidia Final Fantasy NT разрабатывается Square Enix совместно со студией Team Ninja, известной по играм Ninja Gaiden, Dead or Alive и Nioh. Игроки смогут выбирать по три персонажа среди героев и злодеев серии Final Fantasy и участвовать в боях друг против друга.

Анонсирован файтинг Dissidia Final Fantasy NT для PS4 Кадр видео "Dissidia Final Fantasy NT — Announcement Trailer". Скриншот © L!FE