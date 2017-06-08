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Опубликовано 8 июня 2017, 08:47

Анонсирован файтинг по Final Fantasy для PS4

Компания Square Enix анонсировала файтинг Dissidia Final Fantasy NT для консоли PS4.

Кадр видео &ldquo;Dissidia Final Fantasy NT - Announcement Trailer&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Dissidia Final Fantasy NT - Announcement Trailer”. Скриншот © L!FE

Dissidia Final Fantasy NT станет третьим файтингом по мотивам известной серии японских ролевых игр. Первая Dissidia была выпущена для PlayStation Portable ещё в 2008 году.

Dissidia Final Fantasy NT разрабатывается Square Enix совместно со студией Team Ninja, известной по играм Ninja Gaiden, Dead or Alive и Nioh. Игроки смогут выбирать по три персонажа среди героев и злодеев серии Final Fantasy и участвовать в боях друг против друга.

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Анонсирован файтинг Dissidia Final Fantasy NT для PS4

Кадр видео "Dissidia Final Fantasy NT — Announcement Trailer". Скриншот © L!FE

Dissidia Final Fantasy NT выйдет на PS4 в начале 2018 года.

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Станислав Погорский
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