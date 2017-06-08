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Опубликовано 8 июня 2017, 09:23

Death Stranding Хидэо Кодзимы не покажут на E3 2017

Игровой дизайнер Хидэо Кодзима сообщил, что не привезёт игру Death Stranding на выставку E3 2017.

Фото: &copy;&nbsp;Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Хидэо Кодзима в своём "твиттере" сообщил, что Death Stranding не будет на E3 2017. Также игровой дизайнер представил новый тизер-постер игры.

По словам Кодзимы, команда разработчиков решила целиком сосредоточиться на работе над игрой, поэтому у неё нет времени готовиться к поставке на выставке E3 2017.

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Death Stranding не будет на E3 2017

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Сюжет Death Stranding до сих пор неизвестен, и Хидэо Кодзима ещё не показал игровой процесс проекта. В работе над игрой участвует актёр Норман Ридус, который исполняет главную роль. Death Stranding создаётся эксклюзивно для PS4.

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Станислав Погорский
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