Death Stranding Хидэо Кодзимы не покажут на E3 2017
Игровой дизайнер Хидэо Кодзима сообщил, что не привезёт игру Death Stranding на выставку E3 2017.
Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Хидэо Кодзима в своём "твиттере" сообщил, что Death Stranding не будет на E3 2017. Также игровой дизайнер представил новый тизер-постер игры.
Apologies to our fans, Death Stranding will not be @ E3 as we are fully focused on development. Pls see me with @geoffkeighley on 6/14! pic.twitter.com/w9JfmEOqF4— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 7 июня 2017 г.
По словам Кодзимы, команда разработчиков решила целиком сосредоточиться на работе над игрой, поэтому у неё нет времени готовиться к поставке на выставке E3 2017.
Death Stranding не будет на E3 2017
Sony Interactive Entertainment Europe Limited
Сюжет Death Stranding до сих пор неизвестен, и Хидэо Кодзима ещё не показал игровой процесс проекта. В работе над игрой участвует актёр Норман Ридус, который исполняет главную роль. Death Stranding создаётся эксклюзивно для PS4.