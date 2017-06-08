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Регион
Опубликовано 8 июня 2017, 09:58

Игроки Overwatch получат больше опыта на выходных

Матчи в онлайн-шутере Overwatch будут приносить в два раза больше опыта на этих выходных.

Фото: &copy; vk.com/overwatchru

Фото: © vk.com/overwatchru

Blizzard объявила, что начиная с 8 июня игроки Overwatch будут получать в два раза больше опыта за проведённые матчи. Бонус будет действовать до 12 июня.

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В Overwatch пройдут выходные двойного опыта

Фото: © vk.com/overwatchru

Таким образом компания решила отметить окончание праздничного внутриигрового мероприятия в честь первой годовщины Overwatch. Разработчики уточнили, что двукратный множитель опыта распространяется и на бонус за игру с друзьями.

Во время проведения праздничного мероприятия игроки могут получить множество декоративных предметов, среди которых различные облики для персонажей и анимации танцев. После окончания празднования получить их больше не удастся.

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Станислав Погорский
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