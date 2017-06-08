Игроки Overwatch получат больше опыта на выходных

Blizzard объявила , что начиная с 8 июня игроки Overwatch будут получать в два раза больше опыта за проведённые матчи. Бонус будет действовать до 12 июня.

Таким образом компания решила отметить окончание праздничного внутриигрового мероприятия в честь первой годовщины Overwatch. Разработчики уточнили, что двукратный множитель опыта распространяется и на бонус за игру с друзьями.

Во время проведения праздничного мероприятия игроки могут получить множество декоративных предметов, среди которых различные облики для персонажей и анимации танцев. После окончания празднования получить их больше не удастся.