Игроки Overwatch получат больше опыта на выходных
Матчи в онлайн-шутере Overwatch будут приносить в два раза больше опыта на этих выходных.
Blizzard объявила, что начиная с 8 июня игроки Overwatch будут получать в два раза больше опыта за проведённые матчи. Бонус будет действовать до 12 июня.
В Overwatch пройдут выходные двойного опыта
Таким образом компания решила отметить окончание праздничного внутриигрового мероприятия в честь первой годовщины Overwatch. Разработчики уточнили, что двукратный множитель опыта распространяется и на бонус за игру с друзьями.
Во время проведения праздничного мероприятия игроки могут получить множество декоративных предметов, среди которых различные облики для персонажей и анимации танцев. После окончания празднования получить их больше не удастся.