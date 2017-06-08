Сценарист Portal 2 покинул Valve

Канадский комик и писатель Джей Пинкертон объявил о своём уходе из студии Valve на своей странице в "Фейсбуке". Джей никак не прокомментировал это событие.

Таким образом, за последние 18 лет из Valve ушли четверо из самых известных разработчиков студии. Первым в январе 2016 года ушёл сценарист Half-Life Марк Лэйдлоу, за ник последовал его соавтор Эрик Уолпоу. Через некоторое время Valve также покинул разработчик, специализирующийся на проектах для виртуальной реальности, Чет Фалижек.

Джей Пинкертон проработал в Valve почти десятилетие.