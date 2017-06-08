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Опубликовано 8 июня 2017, 08:13

Сценарист Portal 2 покинул Valve

Из студии Valve ушёл сценарист Джей Пинкертон, написавший сюжет для головоломки Portal 2.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/pg/Portal-2

Фото: © facebook.com/pg/Portal-2

Канадский комик и писатель Джей Пинкертон объявил о своём уходе из студии Valve на своей странице в "Фейсбуке". Джей никак не прокомментировал это событие.

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Сценарист Portal 2 покинул Valve

Фото: © facebook.com/pg/Portal-2

Таким образом, за последние 18 лет из Valve ушли четверо из самых известных разработчиков студии. Первым в январе 2016 года ушёл сценарист Half-Life Марк Лэйдлоу, за ник последовал его соавтор Эрик Уолпоу. Через некоторое время Valve также покинул разработчик, специализирующийся на проектах для виртуальной реальности, Чет Фалижек.

Джей Пинкертон проработал в Valve почти десятилетие.

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Станислав Погорский
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