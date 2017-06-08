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Опубликовано 8 июня 2017, 10:38

Автор Angry Birds 2 основал студию виртуальной реальности

Программист Angry Birds 2 основал студию, которая будет создавать игры для виртуальной реальности.

Фото: &copy; angrybirds.com

Фото: © angrybirds.com

Программист Angry Birds 2 Джонас Йоханссон основал шведскую студию Neuston. Она займётся созданием высококачественных игр для виртуальной реальности, которые будут основаны на взаимодействии игроков.

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Автор Angry Birds 2 основал студию виртуальной реальности

Фото: © angrybirds.com

Ранее Йоханссон провёл более трёх лет в студии Rovio, где работал над Angry Birds 2. До этого разработчик был частью авторов Ryse, Crysis и Just Cause 2. Студия Neuston будет основываться на многолетнем опыте Джонаса в игровой индустрии.

Первый проект Neuston будет анонсирован в течение ближайших нескольких недель.

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Станислав Погорский
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