Автор Angry Birds 2 основал студию виртуальной реальности

Программист Angry Birds 2 Джонас Йоханссон основал шведскую студию Neuston. Она займётся созданием высококачественных игр для виртуальной реальности, которые будут основаны на взаимодействии игроков.

Ранее Йоханссон провёл более трёх лет в студии Rovio, где работал над Angry Birds 2. До этого разработчик был частью авторов Ryse, Crysis и Just Cause 2. Студия Neuston будет основываться на многолетнем опыте Джонаса в игровой индустрии.

Первый проект Neuston будет анонсирован в течение ближайших нескольких недель.