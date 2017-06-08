Автор Angry Birds 2 основал студию виртуальной реальности
Программист Angry Birds 2 основал студию, которая будет создавать игры для виртуальной реальности.
Программист Angry Birds 2 Джонас Йоханссон основал шведскую студию Neuston. Она займётся созданием высококачественных игр для виртуальной реальности, которые будут основаны на взаимодействии игроков.
Автор Angry Birds 2 основал студию виртуальной реальности
Ранее Йоханссон провёл более трёх лет в студии Rovio, где работал над Angry Birds 2. До этого разработчик был частью авторов Ryse, Crysis и Just Cause 2. Студия Neuston будет основываться на многолетнем опыте Джонаса в игровой индустрии.
Первый проект Neuston будет анонсирован в течение ближайших нескольких недель.