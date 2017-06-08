AFP: Военные Мьянмы обнаружили разбившийся самолёт и тела некоторых погибших
Фото: flickr.com/Frankie Zahra
Военные Мьянмы обнаружили потерпевший крушение самолёт и тела некоторых погибших, сообщает AFP.
— Мы обнаружили самолёт и тела некоторых погибших примерно в 8:25, — сообщил представитель военного ведомства.
Согласно информации, обнаружены тела двух взрослых и ребёнка.
Как сообщал Лайф, накануне самолёт, на борту которого находились военнослужащие с семьями, пропал с радаров. Связь с воздушным судном была потеряна примерно в 32 километрах от города Тавой.
Согласно данным, воздушное судно потерпело крушение над Андаманским морем, в салоне находилось 108 пассажиров и 14 членов экипажа. Как сообщалось ранее, они погибли.