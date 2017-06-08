AFP: Военные Мьянмы обнаружили разбившийся самолёт и тела некоторых погибших

— Мы обнаружили самолёт и тела некоторых погибших примерно в 8:25, — сообщил представитель военного ведомства.

Как сообщал Лайф, накануне самолёт, на борту которого находились военнослужащие с семьями, пропал с радаров. Связь с воздушным судном была потеряна примерно в 32 километрах от города Тавой.