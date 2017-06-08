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Опубликовано 8 июня 2017, 05:50

AFP: Военные Мьянмы обнаружили разбившийся самолёт и тела некоторых погибших

Фото: flickr.com/Frankie Zahra&nbsp;

Фото: flickr.com/Frankie Zahra 

Военные Мьянмы обнаружили потерпевший крушение самолёт и тела некоторых погибших, сообщает AFP.

— Мы обнаружили самолёт и тела некоторых погибших примерно в 8:25, — сообщил представитель военного ведомства.

Согласно информации, обнаружены тела двух взрослых и ребёнка.

Как сообщал Лайф, накануне самолёт, на борту которого находились военнослужащие с семьями, пропал с радаров. Связь с воздушным судном была потеряна примерно в 32 километрах от города Тавой.

Согласно данным, воздушное судно потерпело крушение над Андаманским морем, в салоне находилось 108 пассажиров и 14 членов экипажа. Как сообщалось ранее, они погибли.

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Эмила Сидорова
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