КНДР обещает превратить Японию в пепел "ещё до США"
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Председатель Комитета КНДР по защите мира заявил, что такое может произойти "в случае непредвиденных обстоятельств".
Председатель Комитета Северной Кореи по защите мира пообещал превратить Японию в пепел раньше, чем "КНДР это сделает с США". Это заявление чиновника цитирует ЦТАК.
— Если Япония действительно беспокоится о своей безопасности, она должна удалить со своей территории американские базы. Ей следует помнить, что архипелаг может быть превращён в пепел ещё до США в случае непредвиденных обстоятельств, — отмечается в заявлении.
Он также призвал Японию "не пускаться в авантюры", назвав при этом КНДР беспощадной ядерной державой. КНДР таким образом отреагировала на заявления Японии о прочном союзе страны с США.