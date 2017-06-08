КНДР обещает превратить Японию в пепел "ещё до США"

Председатель Комитета КНДР по защите мира заявил, что такое может произойти "в случае непредвиденных обстоятельств".

Председатель Комитета Северной Кореи по защите мира пообещал превратить Японию в пепел раньше, чем "КНДР это сделает с США". Это заявление чиновника цитирует ЦТАК.

— Если Япония действительно беспокоится о своей безопасности, она должна удалить со своей территории американские базы. Ей следует помнить, что архипелаг может быть превращён в пепел ещё до США в случае непредвиденных обстоятельств, — отмечается в заявлении.