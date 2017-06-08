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Регион
Опубликовано 8 июня 2017, 05:56

КНДР обещает превратить Японию в пепел "ещё до США"

Фото: &copy; Reuters

Фото: © Reuters

Председатель Комитета КНДР по защите мира заявил, что такое может произойти "в случае непредвиденных обстоятельств".

Председатель Комитета Северной Кореи по защите мира пообещал превратить Японию в пепел раньше, чем "КНДР это сделает с США". Это заявление чиновника цитирует ЦТАК.

— Если Япония действительно беспокоится о своей безопасности, она должна удалить со своей территории американские базы. Ей следует помнить, что архипелаг может быть превращён в пепел ещё до США в случае непредвиденных обстоятельств, — отмечается в заявлении.

Он также призвал Японию "не пускаться в авантюры", назвав при этом КНДР беспощадной ядерной державой. КНДР таким образом отреагировала на заявления Японии о прочном союзе страны с США.

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Арина Демидова
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