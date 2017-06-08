В Андаманском море нашли тела 10 пассажиров упавшего самолёта ВС Мьянмы

В поисковой операции принимают участие авиация, несколько кораблей ВМС республики и местные рыбаки.

При поисково-спасательной операции в Андаманском море нашли тела десятерых пассажиров рухнувшего военно-транспортного самолёта ВС Мьянмы. Всего на борту находилось 14 членов экипажа и ещё 108 человек — военных и членов их семей.

Как сообщили в армейском командовании, всего в операции задействовано несколько кораблей ВМС Мьянмы, несколько самолётов и вертолётов. Также помогают местные рыбаки.