В Андаманском море нашли тела 10 пассажиров упавшего самолёта ВС Мьянмы
Остров в Андаманском море Фото: flickr.com/Ajay R
В поисковой операции принимают участие авиация, несколько кораблей ВМС республики и местные рыбаки.
При поисково-спасательной операции в Андаманском море нашли тела десятерых пассажиров рухнувшего военно-транспортного самолёта ВС Мьянмы. Всего на борту находилось 14 членов экипажа и ещё 108 человек — военных и членов их семей.
Как сообщили в армейском командовании, всего в операции задействовано несколько кораблей ВМС Мьянмы, несколько самолётов и вертолётов. Также помогают местные рыбаки.
Военно-транспортный самолёт Y-8 Вооружённых сил Мьянмы вылетел 7 июня из Мьей в Янгон. Когда борт пролетал над Андаманским морем, он пропал с экранов радаров. Уже найдены обломки воздушного судна.