Sony не планирует выпускать новую версию PS Vita

Руководитель американского подразделения Sony Шон Лайден в интервью журналу TIME заявил, что лучшие времена PS Vita уже давно позади. Сейчас будущее портативной консоли от PlayStation находится под большим вопросом.

По словам Лайдена, PS Vita так и не удалось набрать критической массы игроков в США и Европе. Несмотря на это, в Японии дела у портативной консоли обстоят лучше. Также он добавил, что люди не хотят носить с собой ещё один девайс, а поддерживать PS Vita становилось сложнее.