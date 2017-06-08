Sony не планирует выпускать новую версию PS Vita
По всей видимости, японский производитель техники ещё не скоро вернётся к портативной консоли.
Руководитель американского подразделения Sony Шон Лайден в интервью журналу TIME заявил, что лучшие времена PS Vita уже давно позади. Сейчас будущее портативной консоли от PlayStation находится под большим вопросом.
Будущее PS Vita становится более туманным
По словам Лайдена, PS Vita так и не удалось набрать критической массы игроков в США и Европе. Несмотря на это, в Японии дела у портативной консоли обстоят лучше. Также он добавил, что люди не хотят носить с собой ещё один девайс, а поддерживать PS Vita становилось сложнее.
Вместе с этим Шон Лайден признал заслуги Nintendo, однако он не считает Switch конкурентом и угрозой для консолей PlayStation.