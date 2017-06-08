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Опубликовано 8 июня 2017, 11:45

Sony не планирует выпускать новую версию PS Vita

Фото &copy; Flickr/Jung-nam Nam

Фото © Flickr/Jung-nam Nam

По всей видимости, японский производитель техники ещё не скоро вернётся к портативной консоли.

Руководитель американского подразделения Sony Шон Лайден в интервью журналу TIME заявил, что лучшие времена PS Vita уже давно позади. Сейчас будущее портативной консоли от PlayStation находится под большим вопросом.

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Будущее PS Vita становится более туманным

Фото © Flickr/Jung-nam Nam

По словам Лайдена, PS Vita так и не удалось набрать критической массы игроков в США и Европе. Несмотря на это, в Японии дела у портативной консоли обстоят лучше. Также он добавил, что люди не хотят носить с собой ещё один девайс, а поддерживать PS Vita становилось сложнее.

Вместе с этим Шон Лайден признал заслуги Nintendo, однако он не считает Switch конкурентом и угрозой для консолей PlayStation.

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Сергей Сурепин
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