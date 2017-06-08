Создатель Super Meat Boy анонсировал новую игру

Создатель Super Meat Boy и The Binding of Issac Эдмунд Макмиллен представил свою следующую игру. Она получила название The End is Nigh — это такой же мрачный и хардкорный проект, как и предыдущие работы Макмиллена.

The End is Nigh — новая игра от создателя Super Meat Boy Фото © Edmund McMillen

Игровой процесс The End is Nigh напоминает Super Meat Boy. Мы будем управлять Эшем, одним из немногих существ, которым удалось пережить конец света. Герою необходимо пройти через всевозможные мучения, чтобы достичь главной цели — найти друга.

The End is Nigh предложит 600 уровней, 12 локаций. Также в игре можно будет найти 20 картриджей с полноценными мини-играми.