Создатель Super Meat Boy анонсировал новую игру
Проект получил название The End is Nigh — он такой же мрачный и хардкорный, как и предыдущие игры разработчика.
Фото © Edmund McMillen
Создатель Super Meat Boy и The Binding of Issac Эдмунд Макмиллен представил свою следующую игру. Она получила название The End is Nigh — это такой же мрачный и хардкорный проект, как и предыдущие работы Макмиллена.
The End is Nigh — новая игра от создателя Super Meat Boy
Фото © Edmund McMillen
Игровой процесс The End is Nigh напоминает Super Meat Boy. Мы будем управлять Эшем, одним из немногих существ, которым удалось пережить конец света. Герою необходимо пройти через всевозможные мучения, чтобы достичь главной цели — найти друга.
The End is Nigh предложит 600 уровней, 12 локаций. Также в игре можно будет найти 20 картриджей с полноценными мини-играми.
Выход The End is Nigh запланирован 12 июля на PC. Сейчас Эдмунд Макмиллен работает над версией игры для Nintendo Switch. Скорее всего, со временем The End is Nigh будет доступна на PS4 и Xbox One.