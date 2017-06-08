Путин выразил соболезнования президенту Мьянмы из-за рухнувшего в море самолёта

На борту воздушного судна находилось более 100 человек, среди которых были военнослужащие и члены их семей.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями своему коллеге из Мьянмы Тхину Чжо в связи с крушением военно-транспортного самолёта, на борту которого было более 100 человек. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта Вооружённых сил Мьянмы, потерпевшего крушение над Андаманским морем, — говорится в послании.

Российский лидер также выразил соболезнования родным погибших при крушении военного самолёта.