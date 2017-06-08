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Регион
Опубликовано 8 июня 2017, 11:46

Путин выразил соболезнования президенту Мьянмы из-за рухнувшего в море самолёта

Владимир Путин. Фото: &copy; РИА "Новости"/Алексей Дружинин

Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости"/Алексей Дружинин

На борту воздушного судна находилось более 100 человек, среди которых были военнослужащие и члены их семей.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями своему коллеге из Мьянмы Тхину Чжо в связи с крушением военно-транспортного самолёта, на борту которого было более 100 человек. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолёта Вооружённых сил Мьянмы, потерпевшего крушение над Андаманским морем, — говорится в послании.

Российский лидер также выразил соболезнования родным погибших при крушении военного самолёта.

Как ранее сообщал Лайф, в Андаманском море обнаружили тела десятерых погибших при крушении. При этом известно, что всего на борту самолёта находилось более 100 человек.

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Янковская Ольга
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