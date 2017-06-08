Valve выпустит саундтрек Dota 2 на виниле
Теперь любимые композиции будут доступны не только в цифровом виде, но и на виниловых пластинках.
Фото © Wikimedia Commons
Компания Valve планирует продавать виниловые пластинки с саундтреком Dota 2. В сборник войдут 18 оригинальных композиций из игры. Вместе с этим саундтрек распространяться будет на дисках и через онлайн-сервисы, среди которых будет iTunes.
Саундтрек Dota 2 будет доступен на виниле
Фото © Wikimedia Commons
Саундтрек записал оркестр Valve — ранее он выпустил аналогичный диск с музыкой для Team Fortress 2. Винил с музыкой из Dota 2 появится в продаже уже в июле 2017 года.
Стоимость саундтрека пока не называется, однако винил Team Fortress 2 стоил 36 долларов, CD-диск — 17 долларов, цифровая версия альбома — 13 долларов.