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Опубликовано 8 июня 2017, 13:22

Valve выпустит саундтрек Dota 2 на виниле

Теперь любимые композиции будут доступны не только в цифровом виде, но и на виниловых пластинках.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Компания Valve планирует продавать виниловые пластинки с саундтреком Dota 2. В сборник войдут 18 оригинальных композиций из игры. Вместе с этим саундтрек распространяться будет на дисках и через онлайн-сервисы, среди которых будет iTunes.

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Саундтрек Dota 2 будет доступен на виниле

Фото © Wikimedia Commons

Саундтрек записал оркестр Valve — ранее он выпустил аналогичный диск с музыкой для Team Fortress 2. Винил с музыкой из Dota 2 появится в продаже уже в июле 2017 года.

Стоимость саундтрека пока не называется, однако винил Team Fortress 2 стоил 36 долларов, CD-диск — 17 долларов, цифровая версия альбома — 13 долларов.

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Сергей Сурепин
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