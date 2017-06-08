Rockstar Games анонсировала новое обновление для GTA Online

Студия Rockstar Games опубликовала трейлер обновления "Торговля оружием" для GTA Online. Новый контент позволит фанатам игры укрепить свои подземные бункеры, получить доступ к передвижным командным пунктам, а также стать крупными торговцами оружия в Южном Сан-Андреасе.

Вместе с этим игроки смогут самостоятельно создавать разнообразный парк техники, который будет вооружён мощными пушками. Также можно будет модифицировать оружие и транспорт.