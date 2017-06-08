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Опубликовано 8 июня 2017, 14:04

Rockstar Games анонсировала новое обновление для GTA Online

Игроки получат доступ к новому транспорту с оружием, к подземным бункерам и передвижным командным пунктам.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Студия Rockstar Games опубликовала трейлер обновления "Торговля оружием" для GTA Online. Новый контент позволит фанатам игры укрепить свои подземные бункеры, получить доступ к передвижным командным пунктам, а также стать крупными торговцами оружия в Южном Сан-Андреасе.

Вместе с этим игроки смогут самостоятельно создавать разнообразный парк техники, который будет вооружён мощными пушками. Также можно будет модифицировать оружие и транспорт.

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"Торговля оружием" — новое обновление для GTA Online

Фото © Wikimedia Commons

Обновление "Торговля оружием" выйдет 13 июня на PC, PS4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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