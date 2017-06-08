В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за "карусели" на выборах

Предполагается, что за махинации с избирательными бюллетенями будет грозить до пяти лет лишения свободы.

В Госдуму внесли "антикарусельный" законопроект, который предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за махинации с избирательными бюллетенями. Наказание светит за факты незаконной выдачи бланков для голосования, получение бюллетеня за другого избирателя, а также за неоднократное голосование.

Авторами документа выступили главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Предполагается, что депутаты могут одобрить документ в окончательном чтении до конца весенней сессии, последнее пленарное заседание которой запланировано на 21 июля.