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Опубликовано 8 июня 2017, 14:48

В Госдуму внесён законопроект о запрете обхода блокировок сайтов

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутаты предлагают законодательно запретить обход блокировок запрещённых сайтов. Соответствующий документ был опубликован сегодня на официальном сайте Госдумы.

Законопроект разработан депутатами Максимом Кудрявцевым ("Единая Россия"), Николаем Рыжаком ("Справедливая Россия") и Александром Ющенко (КПРФ). Авторы инициативы предлагают установить запрет на использование на территории России "информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен".

Согласно документу, владельцам таких сетей и программ будет предоставлен доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о заблокированных сайтах. Также депутаты хотят возложить на поисковые системы ответственность за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы.

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В Госдуму внесён законопроект о запрете VPN-сервисов и анонимайзеров

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

За неисполнение требований ведомства в течение 30 дней предлагается ограничивать доступ к сервисам, предоставляющим возможность обхода блокировок запрещённых ресурсов.

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