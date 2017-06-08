В Госдуму внесён законопроект о запрете обхода блокировок сайтов

Депутаты предлагают законодательно запретить обход блокировок запрещённых сайтов. Соответствующий документ был опубликован сегодня на официальном сайте Госдумы.

Законопроект разработан депутатами Максимом Кудрявцевым ("Единая Россия"), Николаем Рыжаком ("Справедливая Россия") и Александром Ющенко (КПРФ). Авторы инициативы предлагают установить запрет на использование на территории России "информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен".

Согласно документу, владельцам таких сетей и программ будет предоставлен доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о заблокированных сайтах. Также депутаты хотят возложить на поисковые системы ответственность за выдачу ссылок на заблокированные ресурсы.

В Госдуму внесён законопроект о запрете VPN-сервисов и анонимайзеров Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко