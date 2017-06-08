Леонид Левин: Запрет анонимайзеров не вводит цензуры

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил Лайфу, что законопроект о запрете VPN-сервисов и анонимайзеров "не вводит никаких новых ограничений и тем более цензуры".

По словам Левина, инициатива депутатов Кудрявцева, Рыжака и Ющенко "соответствует общей тенденции развития отечественного законодательства" и направлена на создание в Интернете "правового пространства, аналогичного офлайну".

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике отметил, что в законопроекте имеются три принципиально новых решения, дополняющих действующее законодательство: введение регулирования анонимайзеров, отмена реестра блогеров и предписание удалять из поисковой выдачи ссылки, облегчающие доступ к противоправной информации.

Важно, что предлагаемый законопроект не вводит никаких новых запретов, ограничений или тем более цензуры. Коллеги заложили в него только ограничение доступа к уже запрещённой законом или решением суда информации Леонид Левин, председатель Комитета ГД по информполитике

Левин также подчеркнул, что в предложенной редакции документа нет криминализации анонимности или шифрования. Запрещается только использование средств такого рода в целях получения доступа к противоправному содержанию. При этом для шифрованных сетей юридических лиц может быть сделано исключение.

Кроме того, председатель Комитета Госдумы по информационной политике заявил, что требование удалять из поисковой выдачи ссылки на запрещённые ресурсы направлено на пресечение использования поисковых систем в качестве средства для обхода закона и доступа к противоправному содержанию. В свою очередь, отмену обязательной регистрации блогеров в реестре организаторов распространения информации Левин назвал "своевременной мерой", поскольку она уже "потеряла своё значение".

— Со своей стороны мы видим задачу комитета в организации открытого обсуждения на нашей площадке с целью минимизировать возможные риски для отечественного бизнеса, а также обеспечения безопасности и благополучия граждан России, — сказал Левин.

Он также отметил, что в разработке законопроекта принимала участие "Ассоциация продюсеров кино и телевидения" и ряд отраслевых экспертов, в том числе ведущих контентных и телекоммуникационных компаний. Помимо прочего, документ учитывает мнение Роскомнадзора.