Анонимайзеры запретили, но не запретили

Законопроект, внесённый в Госдуму и наделавший сегодня много шума, мне, к сожалению, пришлось прочитать. Вообще, законопроекты, как и законы, очень сложная история, полная крючкотворства и оговорок, продираться сквозь них сложнее, чем сквозь малинник. Но попробуем.

"Владельцам информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, а также владельцам информационных ресурсов, в том числе сайтов и страниц сайтов в сети Интернет, посредством которых на территории Российской Федерации осуществляется доступ к таким информационно-телекоммуникационным сетям, информационным системам или программам для электронных вычислительных машин, запрещается обеспечивать использование на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем или программ для электронных вычислительных машин для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе к сайтам и (или) страницам сайтов в сети Интернет, доступ к которым на территории Российской Федерации ограничен в соответствии с настоящим Федеральным законом (далее — информационно-телекоммуникационные сети, информационные системы или программы для электронных вычислительных машин, которые могут использоваться на территории Российской Федерации для обхода ограничения доступа)" — это первый пункт статьи 15(8) нового законопроекта. И этот пункт для нас самый важный.

Итак, перевожу с депутатского языка на русский: владельцы программ, обеспечивающих доступ к ресурсам, запрещённым на территории России, обязаны ограничить доступ к этим самым ресурсам. Не только владельцы программ, но и операторы связи, и некие "информационные системы" — под ними депутаты подразумевают поисковики на самом деле.

К сути. Если у вас на Android или iOS, или на домашнем компьютере есть программа, маршрутизирующая трафик через VPN, то есть маскирующая его направление, вы подпадаете под действие этого закона и обязаны ограничить доступ к запрещённой в России информации.

Далее там вообще всё очень запутанно, но если описывать коротко, то Роскомнадзор будет помимо реестра запрещённых сайтов теперь вести ещё и реестр программ и порталов, позволяющих обойти его же запреты. Кроме того, он будет требовать от этих порталов или магазинов приложений (например Google Play полон VPN-сервисов) предоставить данные о том, кто ими пользуется, то есть в том числе и о нас с вами. Потом, когда на нас с вами настучит наш оператор связи или Google, в течение 30 дней мне или вам придёт из Роскомнадзора письмо с требованием прекратить!

Если мы требование проигнорируем, то Роскомнадзор обратится уже к нашему оператору связи или опять же к Google и потребует от них ограничить доступ к сайту, позволяющему обходить блокировки или доступ к приложению, с помощью которого мы обходили блокировки.

Дальше всё ещё сложнее, но анонимайзеры и VPN продолжат работать в России, если они внесут в свой собственный список данные о запрещённых в России сайтах, имеющиеся в распоряжении Роскомнадзора. Формально этот список Роскомнадзор теперь будет обязан предоставить и нам с вами, как владельцам ЭВМ и программ, позволяющих обойти запрет РКН. По факту, вероятнее всего, РКН будет общаться с порталами и владельцами программ напрямую.

В законе ничего не говорится о карательных мерах в отношении граждан, использующих VPN или анонимайзеры. То есть мы с вами можем ими пользоваться и дальше без всякого риска и боязни быть наказанными. Вместе с тем после вступления закона в силу поисковики будут обязаны исключить из результатов поиска сайты, которые уже находятся в списке РКН (единственная, на мой взгляд, разумная идея всего законопроекта).

Сможем ли мы по-прежнему получать доступ к запрещённым в России порталам, если нам очень хочется? Конечно же, да. РКН запретил пару порносайтов в России на какое-то время, разве от этого их в мире стало меньше? Если РКН запретит несколько порталов с VPN, в мире их меньше не станет и любой пользователь легко и просто найдёт альтернативу привычному, но попавшему под запрет сайту.

Вывод сделаем такой: Госдума усиленно продолжает бороться не с самими причинами суицидов, наркомании или прочего, а со следствиями. Ну, на то они и депутаты, чтобы всякую чушь предлагать в основном. Не в обиду трём умным депутатам будет сказано.