СПЧ просит ГД отложить рассмотрение законопроекта о реновации в столице

Президиум Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не согласен с рядом положений нового законопроекта о реновации жилья в Москве.

— В целом поддерживая идею законопроекта при условии его реализации исключительно за счёт внебюджетных источников финансирования и распространения на все субъекты РФ, в которых имеется аварийное и предаварийное жильё, совет считает более целесообразной дальнейшую успешную ликвидацию остатков аварийного и непригодного для проживания жилья в городе Москве в рамках действующего законодательства, — говорится в заключении СПЧ.