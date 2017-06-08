"Бавария" подшутила над Мюллером, сравнив футболиста с Доктором Зло
Ранее форвард опубликовал фотографию, на которой он держит мизинец как кинозлодей.
Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" подшутил над своим игроком Томасом Мюллером, опубликовав фотографию, на которой спортсмен сравнивается с известным злодеем из серии фильмов "Остин Пауэрс".
Sorry @esmuellert_, we had to pic.twitter.com/BW9KxQYXSi— FC Bayern US (@FCBayernUS) 7 июня 2017 г.
— Прости, Томас, мы должны были, — гласит подпись к публикации в "твиттере" клуба.
Ранее футболист опубликовал фото с перевязанной после операции кистью, на котором он забавно поднял вверх мизинец в стиле Доктора Зло. Форвард "Баварии" успешно перенёс хирургическое вмешательство, вызванное повреждением большого пальца правой руки.
Мюллер должен вернуться к тренировкам 1 июля.