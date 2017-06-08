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Регион
Опубликовано 8 июня 2017, 17:42

"Бавария" подшутила над Мюллером, сравнив футболиста с Доктором Зло

Ранее форвард опубликовал фотографию, на которой он держит мизинец как кинозлодей.

Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" подшутил над своим игроком Томасом Мюллером, опубликовав фотографию, на которой спортсмен сравнивается с известным злодеем из серии фильмов "Остин Пауэрс".

— Прости, Томас, мы должны были, — гласит подпись к публикации в "твиттере" клуба.

Ранее футболист опубликовал фото с перевязанной после операции кистью, на котором он забавно поднял вверх мизинец в стиле Доктора Зло. Форвард "Баварии" успешно перенёс хирургическое вмешательство, вызванное повреждением большого пальца правой руки.

Thumbs up back on the pitch on 1st July #esmuellert #fcbayern

Публикация от Thomas Müller (@esmuellert)

Мюллер должен вернуться к тренировкам 1 июля.

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Алиса Донченко
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