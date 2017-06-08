"Бавария" подшутила над Мюллером, сравнив футболиста с Доктором Зло

Ранее форвард опубликовал фотографию, на которой он держит мизинец как кинозлодей.

Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" подшутил над своим игроком Томасом Мюллером, опубликовав фотографию, на которой спортсмен сравнивается с известным злодеем из серии фильмов "Остин Пауэрс".

— Прости, Томас, мы должны были, — гласит подпись к публикации в "твиттере" клуба.

Ранее футболист опубликовал фото с перевязанной после операции кистью, на котором он забавно поднял вверх мизинец в стиле Доктора Зло. Форвард "Баварии" успешно перенёс хирургическое вмешательство, вызванное повреждением большого пальца правой руки.

Thumbs up back on the pitch on 1st July #esmuellert #fcbayern Публикация от Thomas Müller (@esmuellert) Июн 7 2017 в 6:42 PDT