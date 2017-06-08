В Госдуме предложили разрешить смертные приговоры с отсрочкой исполнения

С 1996 года в России высшей мерой наказания является пожизненное лишение свободы.

Председатель Комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что обсудит с экспертами идею вынесения смертного приговора с отсрочкой исполнения. По словам политика, начать применять данную меру наказания надо тогда, когда к людям придёт понимание, что это нужно делать.

— Я предлагаю, и это моя позиция: всё-таки прописывать в приговоре и давать оценку о том, что применять меру наказания в виде смертной казни в отношении террористов, но отсрочить её исполнение до момента, как появится всеобщее осознание того, что эту меру наказания надо применять. Надо дать возможность судам принимать такие решения. Дать возможность судам назначать это наказание, — заявил депутат.

Пискарев предрекает, что рано или поздно Европа тоже поймёт необходимость смертной казни за терроризм.

Депутат пояснил, что его позиция сформировалась во время службы в правоохранительных органах и расследования террористических преступлений в столице.