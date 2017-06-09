Epic Games заново представила экшен Fortnite
Студия Epic Games вновь представила кооперативный экшен Fortnite, впервые показанный в 2011 году.
Кадр видео “Fortnite - E3 2017 Gameplay Trailer”. Скриншот © L!FE
Fortnite впервые была анонсирована 10 декабря 2011 года. С тех пор игру продолжали менять и дорабатывать в течение шести лет. Наконец Epic Games заново представила проект с новым трейлером.
Игровой процесс Fortnite заключается в командной обороне с друзьями против гигантских орд монстров. Игроки могут использовать свои умения, расправляться с противником вручную и строить укрепления своей крепости.
Epic Games заново представила экшен Fortnite
Кадр видео "Fortnite — E3 2017 Gameplay Trailer". Скриншот © L!FE
Fortnite появится в раннем доступе на PC, PS4 и Xbox One уже 25 июля. Для тех, кто предзакажет игру, доступ откроется на четыре дня раньше, 21 июля этого года.