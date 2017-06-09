Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июня 2017, 07:57

Epic Games заново представила экшен Fortnite

Студия Epic Games вновь представила кооперативный экшен Fortnite, впервые показанный в 2011 году.

Кадр видео &ldquo;Fortnite - E3 2017 Gameplay Trailer&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Fortnite - E3 2017 Gameplay Trailer”. Скриншот © L!FE

Fortnite впервые была анонсирована 10 декабря 2011 года. С тех пор игру продолжали менять и дорабатывать в течение шести лет. Наконец Epic Games заново представила проект с новым трейлером.

Игровой процесс Fortnite заключается в командной обороне с друзьями против гигантских орд монстров. Игроки могут использовать свои умения, расправляться с противником вручную и строить укрепления своей крепости.

image

Epic Games заново представила экшен Fortnite

Кадр видео "Fortnite — E3 2017 Gameplay Trailer". Скриншот © L!FE

Fortnite появится в раннем доступе на PC, PS4 и Xbox One уже 25 июля. Для тех, кто предзакажет игру, доступ откроется на четыре дня раньше, 21 июля этого года.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • epicgames
  • e32017
  • fortnite
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar