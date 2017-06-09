Shenmue 3 перенесли на 2018 год
Игровой дизайнер и автор Shenmue 3 Ю Судзуки объявил о переносе выхода проекта на следующий год.
Фото: © YS Net
Гейм-дизайнер Ю Судзуки сообщил, что выход Shenmue 3 задержится до 2018 года.
Shenmue 3 перенесли на 2018 год
Фото: © YS Net
По словам Ю, причиной переноса оказалось то, что у команды разработчиков появились новые идеи для улучшения игры. Во время разработки авторы изучали современные технологии и нашли новые возможности, которые помогут Shenmue 3. Судзуки не ожидал, что сможет сделать игру "ещё больше и прекраснее".
Shenmue 3 была анонсирована на E3 2015, где авторы объявили о начале сбора средств на разработку игры. В итоге она стала одним из самых успешных проектов в истории платформы Kickstarter — всего было собрано более 6,3 миллиона долларов пожертвований. Изначально Shenmue 3 должна была выйти на PC и PS4 в декабре этого года.