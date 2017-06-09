Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июня 2017, 09:07

Shenmue 3 перенесли на 2018 год

Игровой дизайнер и автор Shenmue 3 Ю Судзуки объявил о переносе выхода проекта на следующий год.

Фото: &copy; YS Net

Фото: © YS Net

Гейм-дизайнер Ю Судзуки сообщил, что выход Shenmue 3 задержится до 2018 года.

image

Shenmue 3 перенесли на 2018 год

Фото: © YS Net

По словам Ю, причиной переноса оказалось то, что у команды разработчиков появились новые идеи для улучшения игры. Во время разработки авторы изучали современные технологии и нашли новые возможности, которые помогут Shenmue 3. Судзуки не ожидал, что сможет сделать игру "ещё больше и прекраснее".

Shenmue 3 была анонсирована на E3 2015, где авторы объявили о начале сбора средств на разработку игры. В итоге она стала одним из самых успешных проектов в истории платформы Kickstarter — всего было собрано более 6,3 миллиона долларов пожертвований. Изначально Shenmue 3 должна была выйти на PC и PS4 в декабре этого года.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • kickstarter
  • e3
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar