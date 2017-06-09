В сети американских розничных магазинов Target появились карточки предзаказа Assassin's Creed: Origins, новой части известной серии от компании Ubisoft. На фото виден ключевой арт игры.

В очередной раз подтвердилось, что действие новой игры будет разворачиваться в Древнем Египте. Главным героем станет ассасин Ба Йек, вооружённый луком со стрелами и круглым щитом с греческой символикой.

В Сети появилась обложка Assassin's Creed: Origins Фото: © Ubisoft