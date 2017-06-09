В Сети появилась обложка Assassin's Creed: Origins
В Интернете появилась очередная утечка, связанная с новой игрой в серии Assassin's Creed.
Фото: © Ubisoft
В сети американских розничных магазинов Target появились карточки предзаказа Assassin's Creed: Origins, новой части известной серии от компании Ubisoft. На фото виден ключевой арт игры.
Assassin's Creed: Origins Gold Edition pre-order cards at Target— AllGamesDelta (@AllGamesDelta) 7 июня 2017 г.
Bigger pic https://t.co/0YHHDv0bpb pic.twitter.com/tUtpZzBfBf
В очередной раз подтвердилось, что действие новой игры будет разворачиваться в Древнем Египте. Главным героем станет ассасин Ба Йек, вооружённый луком со стрелами и круглым щитом с греческой символикой.
В Сети появилась обложка Assassin's Creed: Origins
Фото: © Ubisoft
Официально Assassin's Creed: Origins будет представлена на презентации Ubisoft в рамках E3 2017, которая пройдёт вечером 12 июня. Судя по фото, за предзаказ игры будут давать сюжетное дополнение "Тайна первых пирамид".