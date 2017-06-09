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Опубликовано 9 июня 2017, 08:39

В Сети появилась обложка Assassin's Creed: Origins

В Интернете появилась очередная утечка, связанная с новой игрой в серии Assassin's Creed.

Фото: &copy; Ubisoft

Фото: © Ubisoft

В сети американских розничных магазинов Target появились карточки предзаказа Assassin's Creed: Origins, новой части известной серии от компании Ubisoft. На фото виден ключевой арт игры.

В очередной раз подтвердилось, что действие новой игры будет разворачиваться в Древнем Египте. Главным героем станет ассасин Ба Йек, вооружённый луком со стрелами и круглым щитом с греческой символикой.

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В Сети появилась обложка Assassin's Creed: Origins

Фото: © Ubisoft

Официально Assassin's Creed: Origins будет представлена на презентации Ubisoft в рамках E3 2017, которая пройдёт вечером 12 июня. Судя по фото, за предзаказ игры будут давать сюжетное дополнение "Тайна первых пирамид".

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Станислав Погорский
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