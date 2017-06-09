Пользователи нашли дату выхода консоли Project Scorpio в тизере от Microsoft

На этой неделе Microsoft начала рекламную кампанию будущей консоли с рабочим названием Project Scorpio, которая станет преемницей Xbox One. Ролики показывают абстрактные сцены и реакцию пользователей на новое устройство. Внимательные пользователи нашли в них пару скрытых посланий.

В одном из роликов есть кадр с колесом обозрения в парке аттракционов. Если присмотреться, на белой палатке слева от колеса видна надпись "6>4" — пользователи увидели в этом насмешку над консолью Sony. Microsoft сообщала, что мощность Project Scrorpio составит 6 терафлопс, в то время как самая мощная игровая платформа Sony, PS4 Pro, выдаёт лишь 4,12 терафлопса.

В другом видео присутствует сцена с гигантской толпой на концерте. В правой части кадра видна сцена с надписью X10S101-317. Предположительно, X10S является шифром для официального названия Scorpio, а далее следует дата выхода консоли: 13 октября 2017 года. Этот день будет пятницей — обычно в этот день недели в США стартуют продажи новых устройств.

Официально Project Scorpio будет представлена на выставке E3 2017 уже 11 июня, где будет сообщено название консоли и дата начала продаж.