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Опубликовано 9 июня 2017, 10:17

Неизвестные украли материалы по игре Cyberpunk 2077 от авторов "Ведьмака-3"

Представители студии CD Projekt RED сообщили о краже материалов по их новой игре Cyberpunk 2077.

Фото: &copy; CD Projekt RED

Фото: © CD Projekt RED

Официальный аккаунт польской студии CD Projekt RED в сети Twitter опубликовал обращение к фанатам, в котором говорится о случившейся краже. Неизвестные получили доступ к ранним дизайн-документам ролевой игры Cyberpunk 2077 и потребовали выкуп, угрожая выложить материалы в Сеть.

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Материалы по Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED оказались у злоумышленников

Фото: © CD Projekt RED

Представители CD Projekt RED сообщили, что отказались идти на сделку со злоумышленниками. Расследованием случившегося уже занимаются соответствующие правоохранительные органы. По словам CD Projekt RED, украденные файлы могут оказаться в Сети, но они являются устаревшими и не отражают текущего состояния Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 была анонсирована в 2012 году, когда CD Projekt RED представила кинематографический трейлер проекта. С тех пор авторы не выкладывали материалов по игре. По словам разработчиков, они хотят полноценно представить игру, когда будут уверены в её скором релизе.

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Станислав Погорский
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