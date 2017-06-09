Кузнецова взяла под контроль дело мальчика, похищенного сектой в Москве
Анна Кузнецова. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
В настоящее время ребёнок находится в детском социальном приюте в Могилёве, состояние мальчика удовлетворительное, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова взяла под контроль дело пятилетнего мальчика, похищенного в Москве год назад и обнаруженного в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена. Вопрос о возвращении ребёнка в РФ будет решаться в ближайшее время.
— Трудно себе представить, что пришлось пережить Якову за это время. Поэтому главное сейчас — по возвращении в Россию обеспечить ему профессиональное медицинское обследование и квалифицированную психологическую помощь. Огромный положительный эффект в выздоровлении мальчика может сыграть его воссоединение с родной бабушкой, — заявила Анна Кузнецова.
Также омбудсмен собирается лично встретиться с мальчиком и его бабушкой, чтобы оказать всю необходимую помощь семье.
Как ранее сообщал Лайф, 7 июня в Могилёве нашли пятилетнего мальчика, которого в июле прошлого года похитили из московской квартиры представители секты. Следователи выяснили, кто причастен к похищению ребёнка. Трое соучастников уже задержаны на территории иностранных государств.