Ubisoft сделает три игры временно бесплатными

Компания Ubisoft в связи с проведением главной игровой выставки E3 объявила о специальном предложении. В этот раз на ближайших выходных бесплатными станут сразу три игры: Tom Clancy’s The Division, Steep и Trials Fusion.

Сразу три игры от Ubisoft станут временно бесплатными Фото © Dan Steinberg/Invision/AP/Fotolink

Бесплатные выходные начинаются 9 июня в 19:00 по московскому времени и завершатся 12 июня в 22:00. Игры доступны для скачивания с помощью приложения Uplay на ПК.