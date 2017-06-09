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Регион
Опубликовано 9 июня 2017, 10:31

Ubisoft сделает три игры временно бесплатными

Такую акцию на выходные французский издатель устроил в честь главной игровой выставки E3.

Фото &copy; Dan Steinberg/Invision/AP/Fotolink

Фото © Dan Steinberg/Invision/AP/Fotolink

Компания Ubisoft в связи с проведением главной игровой выставки E3 объявила о специальном предложении. В этот раз на ближайших выходных бесплатными станут сразу три игры: Tom Clancy’s The Division, Steep и Trials Fusion.

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Сразу три игры от Ubisoft станут временно бесплатными

Фото © Dan Steinberg/Invision/AP/Fotolink

Бесплатные выходные начинаются 9 июня в 19:00 по московскому времени и завершатся 12 июня в 22:00. Игры доступны для скачивания с помощью приложения Uplay на ПК.

К сожалению, специальных предложений для владельцев консолей PlayStation 4 и Xbox One компания Ubisoft не предусмотрела.

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Сергей Сурепин
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