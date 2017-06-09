Авторы Agents of Mayhem добавят в игру персонажа из Saints Row
Герой, который полюбился многим геймерам, станет тринадцатым агентом организации ХАОС.
Фото © aomthegame.com
Студия Volition объявила, что тринадцатым героем игры Agents of Mayhem станет Джонни Гэт — персонаж из Saints Row. По сюжету Гэт оказался в Сеуле, где он родился, теперь он исполняет роль полицейского.
В Agents of Mayhem появится персонаж из Saints Row
Фото © aomthegame.com
Возможность поиграть за Гэта получат те, кто оформит предварительный заказ Agents of Mayhem. Пользователи получат доступ не только к персонажу, но и к миссии по его вербовке.
Игра Agents of Mayhem поступит в продажу 18 августа на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.