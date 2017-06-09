Авторы Agents of Mayhem добавят в игру персонажа из Saints Row

Студия Volition объявила, что тринадцатым героем игры Agents of Mayhem станет Джонни Гэт — персонаж из Saints Row. По сюжету Гэт оказался в Сеуле, где он родился, теперь он исполняет роль полицейского.

В Agents of Mayhem появится персонаж из Saints Row Фото © aomthegame.com

Возможность поиграть за Гэта получат те, кто оформит предварительный заказ Agents of Mayhem. Пользователи получат доступ не только к персонажу, но и к миссии по его вербовке.