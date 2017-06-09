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Опубликовано 9 июня 2017, 11:07

Авторы Agents of Mayhem добавят в игру персонажа из Saints Row

Герой, который полюбился многим геймерам, станет тринадцатым агентом организации ХАОС.

Фото &copy; aomthegame.com

Фото © aomthegame.com

Студия Volition объявила, что тринадцатым героем игры Agents of Mayhem станет Джонни Гэт — персонаж из Saints Row. По сюжету Гэт оказался в Сеуле, где он родился, теперь он исполняет роль полицейского.

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В Agents of Mayhem появится персонаж из Saints Row

Фото © aomthegame.com

Возможность поиграть за Гэта получат те, кто оформит предварительный заказ Agents of Mayhem. Пользователи получат доступ не только к персонажу, но и к миссии по его вербовке.

Игра Agents of Mayhem поступит в продажу 18 августа на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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